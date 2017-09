dpa

Drogen in Neuköllner Café gefunden

Berlin (dpa/bb) - Marihuana, Methadon und andere Drogen haben Polizisten in einem Café in Berlin-Neukölln gefunden. Sie durchsuchten das Lokal und knapp 20 Kunden in der Nacht zu Mittwoch, wie die Behörde mitteilte. Anlass für den Durchsuchungsbeschluss waren mehrere Beobachtungen: Kunden hielten sich den Angaben zufolge lediglich kurz in dem Café in der Braunschweiger Straße auf; zudem drang starker Cannabisgeruch heraus.

Drei Kunden, die vor dem Lokal überprüft wurden, hatten Marihuana bei sich. Die Bilanz des späteren Einsatzes: 28 Tütchen mit Drogen, zwei Flaschen des Heroin-Ersatzstoffes Methadon und eine Flasche Tilidin, ebenfalls ein Opioid. Zudem fanden die Beamten mehrere Messer und rund 1000 Euro, mutmaßlich der Erlös aus dem Drogenhandel. Das Ordnungsamt habe das Café daraufhin geschlossen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 11:01 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen