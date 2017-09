Noch keine Spur von Flüchtlingen aus Eisenhüttenstadt

Die unmittelbar nach ihrer Aufnahme in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhütenstadt wieder verschwundenen Flüchtlinge sind noch nicht wiederaufgetaucht. Die Behörden halten es aber für plausibel, dass sie sich selbst melden.

Potsdam (dpa/bb) - Die 48 irakischen Flüchtlinge aus der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) bleiben vorerst verschwunden. Es sei allerdings plausibel, dass sich die Flüchtlinge - darunter ganze Familien mit Kindern - an einer anderen Stelle in Deutschland wieder melden, sagte der Sprecher des Potsdamer Innenministeriums, Ingo Decker, am Mittwoch.