Lkw-Flüchtlinge bleiben verschwunden

Die 48 irakischen Flüchtlinge aus der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) bleiben verschwunden. Bisher seien sie nicht aufgetaucht, sagte ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums am Mittwochmorgen auf dpa-Anfrage. Bislang gibt es laut Ministerium keinerlei Hinweise, wo sich die Männer, Frauen und Kinder aus einem Schleuser-Lastwagen derzeit aufhalten.

Insgesamt hatte die Bundespolizei 51 Menschen auf dem Laster am Samstagmorgen auf der Autobahn 12 in der Nähe von Frankfurt (Oder) entdeckt, darunter den mutmaßlichen Komplizen des Lkw-Fahrers. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Geflüchteten kamen in die Einrichtung in Eisenhüttenstadt. Am Montagvormittag wurde ihr Verschwinden bemerkt.