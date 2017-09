dpa

«GZSZ»-Star Felix von Jascheroff hat geheiratet

Felix von Jascheroff (35), bekannt aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», hat seine Freundin Bianca Bos geheiratet. «Der für mich emotionalste Moment war der, als mein Vater mich mit Tränen in den Augen an Felix übergeben hat», sagte die 31-jährige Braut dem Magazin «Bunte». Die Hochzeit fand demnach am Samstag im brandenburgischen Altlandsberg statt. Auch die «Bild»-Zeitung hatte darüber berichtet.

Gemeinsame Kinder seien zunächst kein Thema. «Zunächst wollen wir unser Glück zu zweit intensiv genießen», sagte von Jascheroff. Der «GZSZ»-Schauspieler hat bereits aus einer früheren Beziehung zwei Kinder. Er spielt in der RTL-Serie seit 2001 John Bachmann.

