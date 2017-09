Dardai: Schlüsselspiel gegen Angstgegner Leverkusen

Bisher ist die Punktausbeute der Hertha «vernünftig», meint Trainer Dardai. Ein Heimsieg gegen Angstgegner Bayer Leverkusen könnte nun maßgeblich dazu beitragen, dass es in Richtung sorgenfreie Saison geht. Die Automatismen sollen trotz Rotation weiter stimmen.

Berlin (dpa) - Zwar will Hertha-Trainer Pal Dardai erst nach zehn Spieltagen die erste grundlegende Aussage über den Saisonstart seines Teams abgeben. Doch schon die Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr) im Olympiastadion wird zu einem Hinweis, in welche Richtung die Entwicklung des Berliner Clubs 2017/18 mit der Doppelbelastung Fußball-Bundesliga und Europa League gehen könnte. «Die Heimspiele sind die Schlüsselspiele», betonte Dardai.