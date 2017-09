Nutzer sollen leichteren Zugang zu Geodaten erhalten

Alle amtlichen Messdaten zum Land Brandenburg sollen künftig an einer Stelle gebündelt werden. Sie wären damit Nutzern leichter zugänglich, sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange am Mittwoch in Potsdam. Anlass war die Vorstellung des Jahresberichts 2015/16 des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB). Bisher liegen die Daten in verschiedenen Geschäftsbereichen vor. Ohne solche aktuellen und präzisen Angaben könnten keine Entscheidungen in Verwaltungen getroffen werden, betonte Lange. Solche Daten sind etwa für Maßnahmen zum Hochwasserschutz wichtig. Sie seien zu fast 100 Prozent im Internet abrufbar, hieß es.

Das Amt übernimmt als Teil der Landesverwaltung hoheitliche Aufgaben. Unter anderem sorgt es für Festpunkte, die wichtig für weitere Vermessungen sind. Zudem werden Luftbilder für topografische Aufnahmen erstellt. Geliefert werden auch Geoinformationen über das Land: Wo stehen Fabriken, was befindet sich im Umfeld, oder wo fehlen Schulen und Kitas?

Letzte Änderung: Mittwoch, 20. September 2017 12:11 Uhr

Quelle: dpa

