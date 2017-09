Union fällt weiter zurück: «Druck nicht erhöhen können»

Union Berlin will nach vier Spielen endlich gewinnen, um den Kontakt zur Spitze herzustellen. Das geht in Sandhausen gründlich daneben. Völlig verdient verlieren die harmlosen Köpenicker mit 0:1 und bleiben im Mittelfeld der Tabelle hängen.

Sandhausen (dpa) - Der 1. FC Union Berlin kann seinen Aufstiegsambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin nicht gerecht werden. Die Köpenicker unterlagen am Dienstag beim SV Sandhausen mit 0:1 (0:0) und warten nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Die im Angriff ideenlos agierenden Berliner entfernen sich nach der zweiten Saisonniederlage immer weiter von der Tabellenspitze. Leart Paqarada erzielte vor 4893 Zuschauer im Sandhauser Hardtwald-Stadion den einzigen Treffer der Begegnung (55.).

«Das Spiel war in der ersten Hälfte ausgeglichen. In der zweiten haben wir zu viel auf Ballbesitz als in die Tiefe gespielt», bemängelte Union-Trainer Jens Keller: «Wir haben den Druck nicht erhöhen können.» Angreifer Steven Skrzybski sah ein «typisches 0:0-Spiel». Es sei ärgerlich gewesen, dass der Rückstand erneut nach einem Einwurf gefallen sei.