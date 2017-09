Rund 44 000 Besucher bei Musikfest Berlin

Rund 44 000 Zuhörer sind zum diesjährigen Musikfest Berlin gekommen. Vom 31. August bis Montag standen dabei 34 Aufführungen unter anderem in der Philharmonie, dem Kammermusiksaal und dem Konzerthaus auf dem Programm, wie die Berliner Festspiele am Dienstag mitteilten.

Das Musikfest erinnerte mit mehreren Konzerten an den koreanischen Komponisten Isang Yun, der in Berlin lebte und am 17. September 100 Jahre alt geworden wäre.