Schiitinnen getötet? Haftbefehle gegen Iraker vollstreckt

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) Haftbefehle vollstreckt. Wie die oberste Anklagebehörde am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei zum einen um einen Iraker, der 2014 im Irak zwei Schiitinnen getötet haben soll. Außerdem wird dem 41-jährigen Raad Riyadh A.A. vorgeworfen, wenig später an der Hinrichtung eines gefangenen irakischen Soldaten beteiligt gewesen zu sein.

Bei dem zweiten Mann handelt es sich um einen mindestens 19 Jahre alten Iraker namens Abbas R. Er soll beim Abtransport der beiden ermordeten Frauen ebenso wie bei der Hinrichtung des Soldaten dabei gewesen sein. Diesen habe er vor dessen Ermordung gedemütigt, beschimpft und bespuckt. Beide Haftbefehle wurden am vergangenen Freitag erlassen und am Montag vollstreckt.

