Autodieb aus Tümpel in Brandenburg gefischt

Ein Autodieb hat in Brandenburg erfolglos versucht, mit einen Sprung in einen Tümpel einer Festnahme zu entgehen. Der 48-Jährige sei der Polizei in Lübben zuvor mit einem gestohlenen Auto aufgefallen, teilte die Leipziger Polizei am Dienstag mit. Ermittlungen ergaben, dass der Wagen aus einem Autohaus in Borna (Kreis Leipzig) stammte. Gegen den Dieb lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Beamten zogen ihn aus dem Wasser. Weitere Prüfungen ergaben, dass aus dem Bornaer Autohaus noch zwei weitere Autos fehlen. Nach den Fahrzeugen wird jetzt gesucht.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 17:40 Uhr

