Olympiasiegerin arbeitet im Sportministerium

Potsdam (dpa) - Conny Waßmuth (34), Kanu-Olympiasiegerin aus Halle, arbeitet nun im Potsdamer Sportministerium. «Für mich ist es wichtig, mich schon während meiner sportlichen Laufbahn auf die Zeit danach vorbereiten zu können», sagte Waßmuth am Dienstag laut einer Mitteilung bei ihrer Begrüßung durch Sport- und Bildungsminister Günter Baaske (SPD).

Die Spitzensportlerin erhielt als erste von zehn Sportlern, denen die Landesregierung mit Stellen in der Landesverwaltung eine duale Karriere ermöglichen will, ihren Arbeitsvertrag. Im Ministerium soll sie sich um den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport kümmern. Vorrang habe jedoch weiter die sportliche Karriere, hieß es.

Waßmuth hatte ihre Karriere in Halle begonnen und wechselte 1994 zur Sportschule nach Magdeburg. Später studierte sie an der Universität in Potsdam und wurde Diplomsportökonomin. Sportlich errang sie 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking eine Goldmedaille, zudem gewann sie bei Europa- und Weltmeisterschaften mehrfach Gold.