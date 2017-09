87 Jahre alter Radfahrer stirbt nach Unfall mit Auto

Cottbus (dpa/bb) - Ein 87 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Cottbus gestorben. Der Rentner erlag am Dienstag in einer Klinik seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein 80 Jahre alter Autofahrer hatte am Sonntag beim Abbiegen den Radfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

