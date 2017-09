Rot-rote uneinig bei längerer Erstaufnahme von Flüchtlingen

In der Debatte um einen möglichen längeren Verbleib von Flüchtlingen in der Erstaufnahme zeigt sich Brandenburgs rot-rote Koalition uneins. Zwei Jahre seien schlicht zu lange, sagte Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag. Damit würden Integrationsbemühungen erschwert. Eine entsprechende Forderung hatten Vertreter der Landkreise und kreisfreien Städte am Montag erhoben. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) unterstützt die Idee, Menschen bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens in der Erstaufnahme zu behalten und erst danach auf die Kommunen zu verteilen. Auch CDU und AfD befürworten einen längeren Verbleib, die Grünen lehnen dies ab.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

