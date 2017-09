dpa

Berliner Schülerin findet Handtasche mit 14 000 Euro

Eine Berliner Schülerin hat nach Polizeiangaben in einer U-Bahn eine Handtasche mit 14 000 Euro gefunden. Sie gab diese in einer Polizeiwache im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ab, wie es am Dienstag in einem Tweet der Polizei hieß. Die Besitzerin der Handtasche habe sich sehr gefreut. Zu den genauen Umständen des Fundes konnte die Polizei zunächst noch nicht viel sagen. Sie kündigte aber weitere Informationen an.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

