Elf Jahre nach Raubüberfall: Angeklagter legt Geständnis ab

Rund elf Jahre nach einem brutalen Überfall auf ein Juweliergeschäft in Berlin-Buckow hat einer der mutmaßlichen Räuber gestanden. Er habe einen Angestellten mit einer echt wirkenden Pistolenattrappe bedroht, geschlagen und gefesselt, erklärte der 49-Jährige am Dienstag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht. Ein Mittäter habe Schmuck eingesteckt. Bei dem Überfall im Juli 2006 war ein heute 63 Jahre alter Geschädigter durch Schläge erheblich verletzt worden. Die Täter sollen Schmuck und Bargeld in Höhe von mehr als 54 000 Euro erbeutet haben.

Der Angeklagte sagte, in seiner litauischen Heimat hätten ihn einige Tage vor dem Überfall zwei Männern angeheuert. «Es sollte mit dem Bus nach Berlin gehen, um dort durch Straftaten Geld zu machen.» Weil er Schulden hatte, habe er das Angebot angenommen. Die Auftraggeber hätten ihn und einen Mittäter in Berlin in Empfang genommen und unter anderem mit einer Pistole ausgestattet.

Am Tatort sichergestellte DNA-Spuren hatten den Angaben zufolge im Mai 2017 zu einem Haftbefehl gegen den Angeklagten geführt. Der 49-Jährige ist mehrfach vorbestraft und verbüßt derzeit eine Haftstrafe wegen einer ähnlichen Tat. Der Prozess wegen schweren Raubes und gefährliche Körperverletzung wird am 28. September fortgesetzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

