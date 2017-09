26-Jähriger beim Joggen von Auto schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist in Weimar von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagmorgen beim Joggen die B7 überqueren wollen, als ihn das Auto erfasste, teilte die Polizei mit. Er habe vermutlich Kopfhörer getragen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der 26-Jährige Schwede nimmt derzeit in Brandenburg an einem europäischen Austauschprogramm teil. Er war wegen eines Lehrgangs gestern nach Weimar gereist.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

