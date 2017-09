dpa

Radfahrerin bei Unfall mit Lastwagen getötet

Berlin (dpa/bb) - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin-Köpenick ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die 75-Jährige am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der Oberspreestraße am Köllnischen Platz von dem Laster erfasst. Der Fahrer und zwei Passanten erlitten demnach einen Schock. Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit rund 30 Helfern an der Unfallstelle. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen