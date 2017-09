dpa

Neue Präsidentin des Potsdamer Landgerichts ernannt

Justizstaatssekretär Ronald Pienkny hat Ellen Chwolik-Lanfermann zur neuen Präsidentin des Landgerichts Potsdam ernannt. Piekny habe der 63-Jährigen am Dienstag in Potsdam die Ernennungsurkunde überreicht, teilte das Justizministerium mit. Sie folgt damit ab 1. Oktober auf Dirk Ehlert, der in den Ruhestand geht. Chwolik-Lanfermann war zuletzt Vorsitzende Richterin am Brandenburgischen Oberlandesgericht, zuvor arbeitete sie unter anderem im Bundesjustizministerium und im Bundesverfassungsgericht. Im Juli hatte sich der Richterwahlausschuss für Chwolik-Lanfermann als Nachfolgerin Ehlerts entschieden.

