Kontrolle: Jeder zehnte Lastwagenfahrer ohne Mindestlohn

Bei einer Kontrolle auf Einhaltung der Mindestlohn-Bezahlung hat der Zoll in Frankfurt (Oder) bei mehr als jedem zehnten Lastwagenfahrer Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden vergangene Woche an zwei Tagen 598 in- und ausländische Fahrzeuge vom Zoll kontrolliert, wie die Pressestelle am Dienstag mitteilte. Dabei wurden 65 Verstöße festgestellt. Der Zoll wies darauf hin, dass auch ausländische Unternehmen den Mindestlohn von 8,84 pro Stunde bei Fahrten durch Deutschland zu zahlen haben. Bei Verstößen erlässt der Zoll Bußgelder gegen die Firmen von bis zu 30 000 Euro. Mehrere EU-Staaten hatten sich vergangenes Jahr bei der EU-Kommission über die deutsche Mindestlohn-Regelung beschwert, die für ausländische Speditionsunternehmen einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuteten.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

