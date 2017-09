dpa

Hertha-Rotation soll Bayer verwirren

Im eigenen Stadion will Hertha BSC die Grundlage für eine sorgenfreie Saison trotz Doppelbelastung mit dem Europacup legen. Gegen Leverkusen gab es zuletzt allerdings jede Menge Negativerlebnisse.

Berlin (dpa) - 2:6, 1:3, 1:2 - die jüngsten Auftritte der Hertha gegen Bayer Leverkusen endeten allesamt mit Enttäuschungen für die Berliner. In den zwölf Bundesliga-Duellen seit März 2009 gelang dem Hauptstadtclub gegen die Werkself überhaupt nur ein Sieg. Trainer Pal Dardai will vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Vereine am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion aber nicht mehr zurückschauen. «Wir müssen daraus lernen und jetzt ein anderes Ergebnis produzieren. Wir haben eine ganz andere Mannschaft mit ein paar anderen Charakteren», betonte der Ungar.

Die bisher in der neuen Spielzeit eingesammelten fünf Punkten bezeichnete Dardai als «vernünftig», weiß aber um die Situation: «Die Heimspiele sind der Schlüssel.» Auch das am 5. Spieltag. Beim Europa-League-Starter wird gegen Bayer wieder die Personal-Rotation angeworfen. Die zuletzt beim 1:1 in Hoffenheim pausierenden Salomon Kalou und Vladimir Darida sollen genau wie Kapitän Vedad Ibisevic, der bei 1899 nur Joker war, zurück in die Startelf rutschen. Niklas Stark ist eine weitere Alternative für Veränderungen, der U21-Europameister saß schon zweimal auf der Bank.

«Die Rotation tut uns gut. Wir brauchen sie bei der Belastung», sagte Manager Michael Preetz: «Vor dem Spiel in Hoffenheim werden sich viele gewundert haben über die Aufstellung. Nach dem Spiel werden sie verstanden haben, was der Plan war. Die Spieler waren frisch, wir hatten am Ende sogar mehr zuzusetzen.» Nun will Hertha mit dem Wechselspielchen auch Leverkusen überraschen. Die Gäste, die erst bei vier Punkten stehen, werden wohl mit der Formation vom jüngsten 4:0-Heimsieg gegen Freiburg auflaufen.

«Wir müssen den unbedingten Willen und die Disziplin beibehalten», betonte Chefcoach Dardai: «Die Defensive stand zuletzt gegen Bilbao und Hoffenheim sehr gut. Wir können mit den Spielern im Kader weiterhin sehr variabel agieren.» Die Auswirkung: Selbst der nach dem Remis in Hoffenheim gelobte Torschütze Alexander Esswein könnte sich auf der Ersatzbank oder aber als Flügelspieler wiederfinden. «Wir müssen erstmal eine Gegneranalyse betreiben», bemerkte Dardai. Danach wählt er die passenden Spielertypen aus.

Bei den Innenverteidigern Sebastian Langkamp und Karim Rekik hat Dardai zwar auch langsam fehlende Frische ausgemacht. Doch auf dieser sensiblen und wichtigen Position wechselt kein Trainer gern. «Als Innenverteidiger läufst du ein bisschen weniger als die Sechser oder die Flügelspieler», bemerkte der Coach.

