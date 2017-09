dpa

Mieterverein beklagt «massive Welle» von Mieterhöhungen

Der Berliner Mieterverein beklagt eine «massive Welle» von Mieterhöhungen in den vergangenen Monaten. Viele Vermieter hätten auf Grundlage des im Mai vorgestellten neuen Mietspiegels einen «kräftigen Schluck aus der Pulle» genommen, sagte Geschäftsführer Reiner Wild am Dienstag. Eine Untersuchung von rund 200 Erhöhungen habe ergeben, dass Vermieter in fast drei Viertel der Fälle (72 Prozent) das geltende Mietrecht nicht beachteten. Sie hätten entweder die im Mietspiegel festgelegte ortsübliche Vergleichsmiete oder die sogenannte Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 15 Prozent in drei Jahren überschritten.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 11:51 Uhr

Quelle: dpa

