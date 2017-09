Berlin Mieterverein: «Massive Welle» von Mieterhöhungen

Darf es eine höhere Miete sein? Vermieter langen in Berlin nicht nur bei neuen Wohnungen oder Modernisierungen kräftig zu. Auch im Bestand gibt es nur eine Richtung.

Berlin (dpa/bb) - Neuer Schub für die Mieten in Berlin: Der Mieterverein beklagt eine «massive Welle» von Erhöhungen in den vergangenen Monaten. Viele Vermieter hätten nach Vorstellung des neuen Mietspiegels im Mai einen «kräftigen Schluck aus der Pulle» genommen, sagte Geschäftsführer Reiner Wild am Dienstag.

Eine Untersuchung von rund 200 Erhöhungen habe ergeben, dass Vermieter in fast drei Viertel der Fälle (72 Prozent) das geltende Mietrecht nicht beachteten. Sie hätten entweder die im Mietspiegel festgelegte ortsübliche Vergleichsmiete oder die sogenannte Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 15 Prozent in drei Jahren überschritten.

«Der stark angespannte Berliner Wohnungsmarkt ermutigt offenbar zahlreiche Vermieter zur Umgehung der Mietpreisbeschränkungen», sagte Wild. Viele orientierten sich an den Regelungen für Neuvermietungen und nicht an denen für Bestandsmieten. Für viele Mieter sei es daher dringend geboten, Erhöhungen überprüfen zu lassen. Der Mieterverein habe sein Beratungsangebot wegen der Entwicklung deutlich ausweiten müssen.

Die Auswertung von etwa 200 Mieterhöhungen im Juli und August ergab bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von etwa 75 Quadratmetern einen Anstieg von 0,72 Euro auf 7,18 Euro je Quadratmeter. Das entspreche einem durchschnittlichen Plus von gut 11 Prozent oder 55,83 Euro auf 542,98 Euro, erläuterte Wild. Pro Jahr seien also 670 Euro mehr zu zahlen.

Aktuell beträgt die Nettokaltmiete in Berlin im Schnitt 6,39 Euro pro Quadratmeter. Das Mietniveau in der Hauptstadt liegt damit weiter deutlich unter dem anderer Großstädte wie München (11,23 Euro) und Hamburg (8,02 Euro). Wild befürchtet allerdings, dass in Berlin schon in zwei Jahren 7 bis 9 Euro zu Buche schlagen, wenn sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt.