Taxifahrer bedroht: Verdächtige Frau stellt sich

Die Polizei hat die Identität der vier Frauen ermittelt, die einen Taxifahrer bedroht und um das Fahrgeld geprellt haben sollen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hat sich eine 19-Jährige am Montagnachmittag bei der Polizei in Berlin-Mitte gestellt. Zudem hat demnach ein Mensch der Polizei die Namen von drei 18- bis 20-jährigen Frauen genannt.

Die Polizei hatte zuvor zur Fahndung das Bild einer Überwachungskamera veröffentlicht, das die Tatverdächtigen im U-Bahnhof Osloer Straße zeigen soll. Sie sollen am 9. April frühmorgens im Taxi eines 28-Jährigen von der Skalitzer Straße zum U-Bahnhof Pankstraße gefahren sein. Dort angekommen stiegen sie aus und bedrohten den Fahrer mit einem Messer, als dieser das Fahrgeld verlangte. Die Vier flüchteten daraufhin, der Mann verfolgte sie in der U-Bahn bis zur Haltestelle Osloer Straße. Als der 28-Jährige dort erneut das Geld verlangte, drohten die Frauen ihm mit Schlägen und Pfefferspray. Der Mann ließ schließlich ab und blieb unverletzt.

Die Berliner Polizei hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Fahndungserfolge nach der Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras.

