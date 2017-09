Geld zur Förderung von Familien-Hilfen

Zur Unterstützung von Schwangeren und von Familien mit kleinen Kindern erhält Brandenburg auch künftig rund 1,5 Millionen Euro vom Bund. Insgesamt gehen etwa 51 Millionen Euro an Länder und Kommunen. Damit sei die weitere Finanzierung bestehender Strukturen sichergestellt, erklärte Jugendminister Günter Baaske (SPD) am Dienstag in einer Mitteilung. Jeder Euro für vorbeugenden Kinderschutz sei gut angelegt. Eltern und Kinder in belasteten Situationen sollen so Zugang zu den Angeboten erhalten. Seit 2012 gibt es landesweit die regionalen Netzwerke Frühe Hilfen.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen