Einbruch bei der Berliner Polizei

Unbekannte Täter sind in das Berliner Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke in Tempelhof eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang zur Polizeihistorischen Sammlung und stahlen dort einige Abzeichen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Zuvor hatte die «Welt» berichtet. Der Einbruch müsse in der Zeit zwischen Freitag nach Dienstschluss und Montagmorgen erfolgt sein, so der Sprecher. Nach dem Zeitungsbericht sollen die Täter über den Hof in das Gebäude eingedrungen sein. Dort sei zuvor ein Gitter herausgesägt worden, hieß es.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 10:31 Uhr

Quelle: dpa

