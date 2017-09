Straße des 17. Juni wegen Berlin Marathon gesperrt

Wegen der Vorbereitungen des Berlin Marathons ist die Straße des 17. Juni im Berliner Tiergarten zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße bis kommenden Montag in beide Richtungen gesperrt. Mit dem 24. September fällt der Berlin Marathon auf den gleichen Tag wie die Bundestagswahl, daher kann es für viele Menschen beim Wahlgang zu Behinderungen kommen.

«Wir appellieren an die Bürger, die Wahlbenachrichtigung genau zu lesen», sagte die Berliner Wahlleiterin Petra Michaelis. Darin fänden sich individuelle Hinweise, in welchen zwei- bis dreistündigen Zeitfenstern mit Behinderungen zu rechnen ist. Rund 30 Wahllokale in den Bezirken Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf seien betroffen. Mehrere Lokale seien bereits verlegt worden.