Raubüberfall auf Modegeschäft: Verkäuferin gefesselt

Zwei Männer haben in Berlin-Charlottenburg ein Modegeschäft überfallen, die Verkäuferin gefesselt und hochwertige Handtaschen gestohlen. Die 33 Jahre alte Verkäuferin hatte der Polizei zufolge den Designer-Modeladen in der Wielandstraße am Montagabend über den Seitenausgang verlassen. Dort wurde sie von einem maskierten Mann überrascht, der sie in das Geschäft zurück drängte. Er fesselte die Frau und klebte ihr den Mund zu. Wenig später kam ein zweiter Unbekannter dazu. Die beiden Männer haben dann gemeinsam mehrere hochwertige Handtaschen gestohlen und sind unerkannt geflüchtet. Die Verkäuferin wurde leicht am Handgelenk verletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen