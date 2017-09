dpa

Parteien gehen in den Wahlkampf-Endspurt

Vor der Wahl legen sich die Parteien noch einmal ins Zeug. Am Freitag gibt es mehrere Abschlussevents in der Hauptstadt. Ob die Kanzlerin noch einmal in Berlin auftritt, ist offen.

Berlin (dpa/bb) - Der Endspurt des Bundestagswahlkampfs erreicht in den letzten Tagen vor der Wahl auch Berlin. Am Freitag planen mit SPD, Grüne und Linke gleich drei Parteien große Abschlussevents mit den Parteispitzen in der Hauptstadt.

Den Startschuss geben die Grünen um 14.15 Uhr: Mit einer klassisch grünen Fahrrad-Demo ziehen Anhänger vom Lausitzer Platz im Herzen Kreuzbergs via Brandenburger Tor und Potsdamer Platz ins Ewerk in der Mauerstraße. Dort laden die Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir zum Nudelessen mit «aussortiertem Gemüse», um Kraft zu tanken, bevor sie in einen 42-stündigen Wahlendspurt quer durch Deutschland starten.

Die Linke lädt ihre Anhänger ab 16.00 Uhr zum Wahlkampfabschluss ins Herz des alten Ost-Berlins vor dem Neptunbrunnen am Roten Rathaus. Unter dem Motto «Wir sind für Sie da» machen die Spitzenkandidaten Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger und die Berliner Zugpferde Gregor Gysi und Petra Pau Wahlkampf.

Nur wenige Kilometer Luftline entfernt lädt ab 17.00 Uhr die SPD zu ihrer Abschlusskundgebung vor der schmucken Kulisse des Berliner Gendarmenmarkts. Neben «Martin Schulz Live!», wie die Plakate versprechen, sollen auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sowie die Bundesminister und Ministerpräsidenten der SPD auftreten.

Zurückhaltend gibt sich verglichen damit die CDU: Außer dem Wahlkampf in den Bezirken stehen keine größeren Veranstaltungen in Berlin auf der Tagesordnung. Ein abschließender Auftritt der Kanzlerin in Berlin sei nicht geplant, könnte sich aber kurzfristig ergeben, teilte die CDU-Pressestelle mit.

Beim Landesverband der FDP hieß es, dass schon der Bundesparteitag der FDP am vergangenen Sonntag im Neuköllner Hotel Estrel ihren «Impuls der Schlusswoche» lieferte. Spitzenkandidat Christian Lindner tritt denn auch am Freitag und Samstag in Nordrhein-Westfalen auf die Bühne.

Die AfD gibt sich bezüglich ihrer Pläne wortkarg. Obwohl Spitzenkandidat Alexander Gauland am Freitagabend mit einem Auftritt im aussichtsreichen Wahlkreis Marzahn-Hellersdsdorf punkten will, soll es laut Landesverband keinen größeren Wahlkampf-Abschluss in Berlin geben. «Keine. Nein», lautete die schriftliche Antwort von Berlins AfD-Sprecher Ronald Gläser auf die Anfrage nach weiteren Wahlveranstaltungen oder geplanten Abschlusskundgebungen in Berlin.

