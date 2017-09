dpa

Saleh: Gang in die Opposition bei deutlicher Wahlniederlage

Berlins SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, empfiehlt seiner Partei im Fall einer deutlichen Niederlage bei der Bundestagswahl am nächsten Sonntag, in die Opposition zu wechseln. «Die Botschaft muss sein, dass wir die Kanzlerschaft anstreben, weil wir eine Alternative zur bisherigen Politik der Kanzlerin anbieten wollen. Und wenn das nicht klappen sollte, muss man die Situation so bewerten, wie sie ist», sagte Saleh der Zeitung «Die Welt» (Dienstag). Bereits bei der vergangenen Bundestagswahl 2013 habe er seiner Partei zum Gang in die Opposition geraten. «Ich war überzeugt, dass alles andere ein Sterben auf Raten ist.»

Die SPD müsse sich nach der Wahl das Votum der Bevölkerung anschauen, empfahl der Fraktionschef. «An den Zahlen könne wir ablesen, ob sie uns einen Regierungsauftrag erteilt hat oder nicht. Ich bleibe bei meiner Haltung, dass Regierung um jeden Preis nicht sein muss.»

Vor der Bundestagswahl am 24. September liegt die SPD in den Umfragen weit hinter der CDU/CSU zurück. SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz schneidet auch im direkten Vergleich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schlecht ab.

Letzte Änderung: Dienstag, 19. September 2017 07:42 Uhr

