Union Berlin will Sieglos-Serie in Sandhausen beenden

Nach vier sieglosen Spielen will der 1. FC Union Berlin in Sandhausen die Wende schaffen. Dafür wird Coach Jens Keller erneut rotieren lassen.

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin will näher an die Aufstiegsränge heranrücken. Dazu ist am Dienstag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen ein Erfolgserlebnis wie im vergangenen Jahr nötig. Am 27. November 2016 gewannen die Hauptstädter durch einen Treffer von Felix Kroos mit 1:0.