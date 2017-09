dpa

Finanzierungsvertrag für Kreativzentrum am Köllnischen Park

Das schon lange geplante Museums- und Kreativzentrum am Köllnischen Park nimmt langsam Gestalt an. Bund und Land wollen am heute gemeinsam mit der Lotto-Stiftung eine Finanzierungsvereinbarung für das Projekt unterschreiben. Danach sollen das Märkische Museum und das benachbarte Marinehaus künftig eine Einheit bilden. Neben den Ausstellungen des Stadtmuseums sind neue, publikumswirksame Formate geplant, in denen das Museum, die freie Szene und andere Akteure zusammenarbeiten. Der Bund und das Land Berlin haben zusammen 65 Millionen Euro für das Projekt eingeplant.

