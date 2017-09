dpa

Tegel-Gegner wollen am Kudamm demonstrieren

Wenige Tage vor dem Volksentscheid zur Zukunft des Berliner Flughafens Tegel machen die Gegner eines Weiterbetriebs noch einmal mobil. Verschiedene Initiativen haben zu einer Demonstration auf dem Kurfürstendamm aufgerufen. Später soll es vor der Urania eine Abschlusskundgebung geben, bei der unter anderem die Schauspielerin Jasmin Tabatabai und der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) reden wollen. Beide leben in Pankow, also jenem Stadtteil, der mit am stärksten von Lärm durch startende und landende Flugzeuge betroffen ist.

Am Abend veranstaltet der Berliner «Tagesspiegel» in der Urania eine Diskussionsrunde zum Thema. Zu den Teilnehmern gehören der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER dichtmachen möchte, sowie FDP- Fraktionschef Sebastian Czaja als Vertreter der Tegel-Befürworter. Diese argumentieren, der alte Flughafen werde wegen wachsender Passagierzahlen in Berlin als Ergänzung zum BER weiter gebraucht.

Der Volksentscheid parallel zur Bundestagswahl am Sonntag ist rechtlich nicht verbindlich, weil nicht über einen Gesetzentwurf abgestimmt wird. Der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg hatten schon für vielen Jahren beschlossen, dass Tegel nach der BER-Eröffnung schließt. Der rot-rot-grüne Senat will daran nicht rütteln.

