dpa

Radfahrer bei Unfall mit Müllfahrzeug schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Beim Zusammenstoß mit einem Müllfahrzeug ist ein Radfahrer in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen war der 30-Jährige am Montagmorgen gegen 8.25 Uhr auf dem Gehweg der Guntherstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als er links in die Gudrunstraße abbog, fuhr er vom Gehweg auf die Straße und stieß mit einem dort stehenden Müllfahrzeug zusammen. Der Radfahrer trug Kopfverletzungen davon und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Montag, 18. September 2017 19:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen