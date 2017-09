Zwei Polizisten und Großmutter getötet

Er soll seine Großmutter ermordet und danach auf der Flucht in Ostbrandenburg zwei Polizisten totgefahren haben. Ein 25-Jähriger steht ab 17. Oktober wegen dreifachen Mordes vor Gericht, wie das Landgericht Frankfurt (Oder) über seine Internetseite mitteilte. Die 2. Strafkammer habe die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den Mann aus Müllrose (Oder-Spree) im Wesentlichen zugelassen. Bislang sind annähernd 20 Verhandlungstermine bis Anfang Januar geplant.

Im Februar soll der damals 24-Jährige in Müllrose seine Großmutter in ihrem Wohnhaus getötet haben. Zuvor soll es in einem Streit um Geld gegangen sein. Im Anschluss soll der Beschuldigte im nahegelegenen Ortsrand von Oegeln die beiden 49 und 52 Jahre alten Polizisten totgefahren haben. Sie wollten den Mann mit einem Nagelbrett aufhalten.