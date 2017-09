dpa

Vorsitzende der Berliner Tierschützer im Amt bestätigt

Der Tierschutzverein für Berlin hat seine Chefin im Amt bestätigt. Die Jahreshauptversammlung habe Claudia Hämmerling am Samstag erneut zur ersten Vorsitzenden gewählt, teilte der Verein am Montag mit. Neu in dem sechsköpfigen Vorstand ist unter anderem die 19-Jährige Julia Edelmann, die sich zuvor schon in der Tierschutzjugend engagierte. Der Verein, der unter anderem das Berliner Tierheim in Falkensee betreibt, stellte außerdem eine Sechs-Punkte-Resolution auf, in der er den Senat unter anderem auffordert, tierversuchsfreie Forschung und die Finanzierung des Tierschutzes zu stärken.

