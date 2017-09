dpa

Flughafen will letzte Finanzfragen klären

Die Berliner Flughafengesellschaft will die letzten Finanzfragen zum geplanten Abschluss der Bauarbeiten am Großflughafen im kommenden Monat klären. Bislang seien mit den Baufirmen die technischen und terminlichen Fragen geklärt, mit einzelnen Firmen müssten aber noch kaufmännische Fragen geklärt werden, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im Flughafen-Sonderausschuss des Potsdamer Landtags. Die Pläne sehen vor, dass die Bauarbeiten bis Ende August 2018 abgeschlossen sind. Weil danach aber noch umfangreiche Tests notwendig sind, gilt eine Inbetriebnahme des Flughafens vor 2019 als unwahrscheinlich.

