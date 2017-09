dpa

Pop stellt Konzept für Berliner Silicon Valley vor

Berlin will künftig verschiedene Unternehmen und Einrichtungen der Technologie-Branche nach dem Vorbild des US-amerikanischen Silicon Valley zusammenbringen. In der früheren Agfa-Fabrik am Görlitzer Park und in der Hardenbergstraße will der Senat dafür zwei Schnittstellen, sogenannte Digital Hubs, schaffen, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Montag mitteilte. 225 000 Euro investiert der Senat demnach in den kommenden beiden Jahren in das Projekt. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bezeichnete die geplanten Einrichtungen bei der Präsentation des Konzepts am Montag als «internationale Leuchttürme der Digitalisierung».

