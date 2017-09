dpa

Taxifahrer bedroht: Polizei sucht vier Verdächtige

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach vier Frauen, die einen Taxifahrer geprellt und bedroht haben sollen. Das gesuchte Quartett sei am 9. April im Taxi eines 28-Jährigen gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Am Zielort, dem U-Bahnhof Pankstraße, weigerten sich die unbekannten Frauen dann zu bezahlen und bedrohten den Fahrer mit einem Messer. Als dieser sie verfolgte und erneut sein Geld forderte, sollen sie ihm Schläge und Reizgas angedroht haben. Der 28-Jährige ließ schließlich von den Frauen ab, er blieb unverletzt. Die Polizei erhofft sich durch die Veröffentlichung der Bilder nun neue Hinweise zu den Gesuchten.

Quelle: dpa

