Forster Bürgermeister tritt trotz Kritik nicht zurück

Der wegen einer Dauererkrankung von Abwahl bedrohte Forster Bürgermeister Philipp Wesemann (SPD) will aus freien Stücken sein Amt nicht aufgeben. Wenn es die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung wolle, dann bitte er sie, ihn aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit zu entlassen, betonte er am Montag in einer persönlichen Erklärung. Er sehe nun keine Perspektive mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch nach seiner Gesundung. Einem aufwendigen und teuren Abwahlverfahren wolle er entgegenwirken, schrieb er.

Das Vorgehen von Wesemann sei unverständlich, sagte Ingo Paeschke, Vorsitzender der Linksfraktion im Stadtrat. «Entweder er tritt selbst zurück oder er wird abgewählt», betonte er auf Anfrage. Seine Fraktion hatte vergangene einen Antrag im Hauptausschuss gestellt. Danach sollen die Wähler über Wesemann in einem Bürgerentscheid abstimmen. Über den Linken-Antrag müssen nun die Stadtverordneten Ende des Monats entscheiden.

Wesemann war im Mai 2015 mit damals 25 Jahren direkt von den Bürgern als jüngster Bürgermeister Brandenburgs ins Amt gewählt worden.

Letzte Änderung: Montag, 18. September 2017 16:10 Uhr

