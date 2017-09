Dardai als Rotations-Fan: «Brauchen Frische»

Von einem A- oder B-Team will Pal Dardai gar nicht mehr reden. Nachdem sogar Kapitän Ibisevic, Spielmacher Darida und Routinier Kalou auf die Bank mussten, weiß jeder bei Hertha: Der Trainer sieht darin kein Problem. Eine andere Sorge aber drückt die Berliner.

Berlin (dpa) - Fast keiner der Berliner Spieler darf sich mehr sicher fühlen. Hertha-Trainer Pal Dardai wird auch beim nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wieder seine Rotationsmaschine anwerfen. «Die Maßnahme von Pal, die Mannschaft zu wechseln, funktioniert. Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir auf jeden einzelnen Spieler zurückgreifen können, der im Kader ist», erklärte Manager Michael Preetz zwei Tage vor dem Punktspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen die Rheinländer. Hertha steht mit fünf Punkten derzeit auf Tabellenrang elf, Leverkusen einen Rang und einen Zähler dahinter.

Probleme erwartet Dardai im ständigen Wechsel der Startformation nicht, auch wenn wie zuletzt in Hoffenheim (1:1) etablierte Spieler wie Vedad Ibisevic, Salomon Kalou oder Vladimir Darida auf der Bank sitzen. «Auch die sogenannten großen Namen bei uns sind keine Maschinen, die brauchen auch Frische», sagte Dardai. Dem ehemaligen Champions-League-Sieger Kalou hat der Trainer seine Pläne erläutert: «Nach meinem Gefühl ist jetzt eine Pause gut. Er war auch nicht sauer. Jetzt ist er froh und wird frisch sein für Mittwoch.»

Schon in der Saisonvorbereitung hatte Dardai immer wieder an Alternativen für sein A-Team arbeiten lassen. «Ich habe das von Anfang an ernst gemeint mit der Rotation. Jetzt spürt das die Mannschaft», bemerkte der Chefcoach. Bundesliga und Europa League müssen erstmals für viele parallel gemeistert werden. «Du kannst nicht vorher davon sprechen, die Belastung zu dosieren, und es dann nicht machen.» Nur wenige Profis wie die Abwehrspieler Marvin Plattenhardt oder Karim Rekik hält der Ungar derzeit für kaum ersetzbar, da auf ihren Positionen die Alternativen fehlen.