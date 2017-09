Ermittler gehen bei Schleuser-Fahrt von Bandenstruktur aus

Die in Ostbrandenburg gestoppte Schleuser-Fahrt eines Lastwagens mit 50 irakischen Flüchtlingen ist womöglich von einer ganzen Gruppe gesteuert worden. «Wir gehen davon aus, dass hinter der Schleusung eine Bandenstruktur steckt», sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag. Die Behörde prüft auch, ob es Zusammenhänge zu ähnlichen Einschleusungen in jüngerer Zeit im deutsch-polnischen Grenzgebiet gibt.

Der türkische Lastwagenfahrer und ein mutmaßlicher Komplize aus Syrien, der sich auf der Ladefläche befunden hatte, sitzen in Untersuchungshaft. Bundespolizisten hatten den in der Türkei zugelassenen Lastwagen in der Nacht zu Samstag auf der A12 Richtung Berlin bei Frankfurt (Oder) kontrolliert.

