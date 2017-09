Union in Sandhausen gegen beste Liga-Abwehr

Seit vier Spielen wartet Aufstiegskandidat Union Berlin auf einen Sieg. Den Negativ-Lauf in Sandhausen zu beenden, wird schwer: Die Badener stellen die beste Defensive der Liga.

Berlin (dpa/bb) - Nach vier sieglosen Partien stehen die Zweitliga-Fußballer des 1. FC Union Berlin in der englischen Wochen unter Druck. Der Rückstand auf die angepeilten Aufstiegsränge beträgt derzeit vier Punkte. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) wollen die «Eisernen» beim Tabellen-Vierten SV Sandhausen gegen die beste Defensive der Liga zu Toren kommen. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak kassierte erst fünf Gegentreffer.

Für die Partie in Sandhausen kündigte der Coach Umstellungen in der Startelf an. «Wir werden sicherlich die eine oder andere Änderung vornehmen. Sandhausen hat am Wochenende nach uns gespielt», erklärte Keller am Montag. «Wir wollen Frische reinbringen. Viele Spieler haben es auch verdient, dass sie mal spielen.» Fraglich ist der Einsatz von Abwehrchef Toni Leistner, der nach dem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig vom Platz gehumpelt war.