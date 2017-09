dpa

Wasserball: Ex-Nationalspieler Schertwitis Neukölln-Trainer

Wasserball-Bundesligist SG Neukölln geht mit einem neuem Trainer in die kommende Saison. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der bisherige U17-Trainer Thomas Schertwitis das Team betreuen. Er übernimmt das Amt von Florinel Chiru, der ihm zukünftig assistieren wird. Der gebürtige Kasache Schertwitis ist ein bekannter Name im deutschen Wasserball. Der 45-Jährige absolvierte 272 Länderspiele für Deutschland und nahm an den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking teil.

Letzte Änderung: Montag, 18. September 2017 13:40 Uhr

