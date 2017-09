Millionenraub auf der A8: Prozess eröffnet

Rund acht Monate nach einem fingierten Überfall auf einen Werttransporter mit einer Millionenbeute ist am Montag vor dem Landgericht Ulm der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Beschuldigten schweren Diebstahl, Waffendelikte und das Vortäuschen einer Straftat vor. Die mutmaßlichen Täter sollen gemeinschaftlich eine Lieferung von 728 Luxusuhren und drei Schmuckstücken im Wert von mindestens drei Millionen Euro entwendet haben.

Zwei der fünf Männer - zur Tatzeit waren sie zwischen 31 und 39 Jahre alt - fuhren laut Staatsanwaltschaft am 15. Januar mit dem Werttransporter von München Richtung Stuttgart. Sie hätten den gepanzerten Wagen beim Parkplatz Drackensteiner Hang an der A8 angehalten - dies war zuvor verabredet worden. Rasch seien dort die verplombten Säcke mit Uhren und Schmuck an zwei Komplizen übergeben worden, die damit in zwei Autos nach Berlin fuhren. Von diesen Männern hätten sich die Fahrer mit Kabelbindern fesseln und im Transporter einsperren lassen. Der Polizei erzählten sie, Räuber mit einer Schusswaffe hätten sie zum Öffnen des Wagens gezwungen.