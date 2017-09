dpa

Raubüberfall auf Spielcasino in Berlin

Zwei Männer haben ein Spielcasino in Berlin Wilmersdorf überfallen und Bargeld geraubt. Einer der Täter hatte nach Polizeiangaben am Sonntagabend schon zuvor in dem Casino in der Blissestraße an Automaten gespielt. Als der letzte Gast ging, kam ein zweiter Mann dazu. Er bedrohte die 54-jährige Angestellte des Spielcasinos mit einer Schusswaffe. Die beiden Männer klebten ihr den Mund zu. Sie nahmen sich fast das gesamte Bargeld aus den Automaten und der Kasse und flüchteten unerkannt. Die Angestellte blieb unverletzt. Zur Höhe des gestohlenen Betrags konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Montag, 18. September 2017 08:32 Uhr

Quelle: dpa

