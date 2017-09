Sperrung auf der A2: Lastwagen fährt auf parkenden Lkw auf

Die Autobahn 2 Potsdam - Magdeburg ist am Montagmorgen wegen eines Lkw-Unfalls zwischen Wollin und Ziesar in beiden Richtungen gesperrt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Lastwagen in der Nacht zum Montag wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen in der Nähe von Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) angehalten. Ein weiterer Lastwagen kam danach aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr auf das parkende Fahrzeug auf. Der Lkw des Unfallverursachers fing Feuer und brannte komplett aus. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des abgestellten Lastwagens wurde nicht verletzt. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Wann die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden kann, war noch unklar.

Letzte Änderung: Montag, 18. September 2017 08:31 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen