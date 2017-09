Lastwagen brennt auf A2 komplett aus: Lange Staus

Ein Lastwagen ist bei einem Auffahrunfall auf der A2 in Westbrandenburg komplett ausgebrannt und der Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein Lastwagen mit Auflieger war unweit der Grenze zu Sachsen-Anhalt gegen 3.30 Uhr aus ungeklärter Ursache auf einen anderen Lastwagen auf dem Standstreifen aufgefahren. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Er hatte dort wegen eines technischen Defekts gehalten.

Der Unfall ereignete sich zwischen Wollin und Ziesar (Potsdam-Mittelmark) in Fahrtrichtung Potsdam. Es gab kilometerlange Staus, weil die Autobahn in beide Richtungen über viele Stunden gesperrt wurde. Erst gegen Mittag wurden die Fahrbahnen wieder komplett freigegeben.

Letzte Änderung: Montag, 18. September 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

