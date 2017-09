94 Verletzte bei Verkehrsunfällen am Wochenende

Bei Verkehrsunfällen sind am Wochenende auf Brandenburgs Straßen 94 Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei von Freitag bis Sonntag 471 Unfälle.

Ein doppelstöckiger Reisebus fuhr am Sonntagabend auf der A24 in der Nähe von Wittstock (Dosse) zunächst auf ein Auto auf und schob dann einen weiteren Wagen rund 500 Meter vor sich her. Der 52 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt, seine 53-jährige Beifahrerin schwer. Auch der 52 Jahre alte Busfahrer verletzte sich leicht. Der Bus kam am rechten Fahrbahnrand in Schräglage zum Stehen. Einige der 64 Fahrgäste erlitten einen Schock.