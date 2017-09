dpa

Gewerkschaft fordert mehr Geld für Grundschullehrer

Die Lehrergewerkschaft GEW fordert für rund 3000 der 4000 Grundschullehrer in Brandenburg deutlich mehr Geld. Künftig sollten alle Grundschullehrer nach A13/E13 bezahlt werden, für den Einzelnen wären das 600 bis 800 Euro mehr pro Monat, sagte der Chef der GEW Brandenburg, Günther Fuchs, am Montag in Potsdam. Eine erste Anhebung würde das Land rund 24 Millionen Euro im Jahr kosten. «Das Geld ist da.» Derzeit würden Grundschullehrer sehr unterschiedlich bezahlt, Seiteneinsteiger mit Masterabschluss erhielten teils mehr als altgediente Pädagogen.

