GEW will höhere Gehälter für Grundschullehrer

Grundschullehrer sind bundesweit gefragt und auch immer mehr Quereinsteiger bekommen eine Chance. Die Bezahlung geht dabei allerdings aus Sicht der Gewerkschaft völlig durcheineinander. Beim Bildungsministerium stößt die GEW auf offene Ohren.

Potsdam (dpa/bb) - Unter dem Motto «Auf den Anfang kommt es an» will die Gewerkschaft GEW für eine höhere Bezahlung von Grundschullehrern mobilisieren. Derzeit würden die landesweit 4000 Pädagogen je nach Ausbildung sehr unterschiedlich bezahlt, kritisierte der Chef der GEW Brandenburg, Günther Fuchs, am Montag in Potsdam. Er forderte mittelfristig eine einheitliche Bezahlung nach den Gruppen A13/E13 - für rund 3000 der 4000 Grundschullehrer in Brandenburg wären das 600 bis 800 Euro mehr im Monat.